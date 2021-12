Carreta que transportava imigrantes tomba e ao menos 49 pessoas morrem no México

-------- Continua depois da Publicidade--------

Uma carreta tombou e se chocou contra um muro em Chiapas, no México. O veículo levava um trailer com imigrantes que viajavam clandestinamente. Ao menos 49 pessoas morreram e 58 ficaram feridas, de acordo com o Serviço de Proteção Civil de Chiapas.

O acidente ocorreu na ponte Belisario Domínguez e Ribera Cauharé. As vítimas foram levadas para diversos hospitais nas redondezas. Entre as vítimas feridas, três estão em estado grave, 18 estáveis e 37 com ferimentos leves.

Chiapas fica na região Sul do México, é um estado que faz fronteira com a Guatemala e é um dos principais pontos de acesso de migrantes em situação irregular. O governador de Chiapas, Rutilio Escandón, usou as redes sociais para lamentar o acidente. “Minha solidariedade às vítimas do acidente de trânsito ocorrido no trecho Chiapa de Corzo-Tuxtla Gtz. Responsabilidades serão determinadas de acordo com a lei”, escreveu.

Até o momento, não há informações sobre a nacionalidade das vítimas e nem se há brasileiros no grupo.

Rota de acidentes

Não é o primeiro acidente com um caminhão que transportava imigrantes em Chiapas. Em 2019, 23 imigrantes da América Central morreram e outros 29 ficaram feridos após o caminhão no qual viajavam capotar em uma estrada em Chiapas. O motorista fugiu do local.

Não foram identificadas as nacionalidades dos imigrantes. De acordo com as autoridades mexicanas, o caminhão tinha três toneladas e capotou depois de sair da estrada. As vítimas viajavam na carroceria do veículo, que não tinha matrícula para circular.

Fonte: Correio Braziliense