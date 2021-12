Carlos Alberto expõe fim de contrato no SBT e se desespera com abandono de Silvio Santos: “Preciso desse emprego”

-------- Continua depois da Publicidade--------

O apresentador da Praça É Nossa admitiu incertezas sobre o seu futuro no SBT

Aos 85 anos, Carlos Alberto de Nóbrega concedeu uma rara entrevista na última quinta-feira (16) e sem papas na língua, falou sobre as incertezas envolvendo seu futuro no SBT e até mesmo sobre Silvio Santos.

O apresentador da Praça É Nossa esteve no Planeta Podcast e revelou que seu contrato com a emissora de Silvio Santos termina no ano que vem, além disso, o veterano confessou que teme pela vida de Silvio Santos, que fez 91 anos no último domingo, dia 12.

No ano que vem acaba o meu contrato. Eu não sei o que eles vão falar, eu não sei se o Silvio Santos vai estar vivo. O Silvio não volta mais para trabalhar, ele já parou. A gente já acha que ele não volta, e não volta mesmo. E eu, como é que eu fico?”, questionou Carlos Alberto, mostrando um certo desespero com o seu futuro no SBT.

Ainda na conversa, o veterano expôs que precisa do emprego no SBT e admitiu que se incomoda com a crise de audiência vivida pela emissora de Anhanguera, afetando até o desempenho do seu humorístico.

“Eu preciso desse emprego. Quando o programa vai pro ar, eu sei a minha fala e a do colega. Eu tenho o meu programa na mão, não preciso ficar nervoso, não preciso suar, eu sei o que tenho que fazer. Durante uns 14, 15 anos, A Praça é Nossa ficou em primeiro lugar absoluto“, atestou o comunicador.

DISPUTA COM OS CANAIS RIVAIS

Ainda falando sobre a audiência da Praça É Nossa, que já está no ar há três décadas, Carlos Alberto de Nóbrega relembrou a disputa ferrenha com Globo e Record.

“A Globo botava tudo em cima, e a Record faz a mesma coisa. Eliminação da Fazenda é na quinta, aquele negócio lá do BBB, é na quinta-feira. O Roberto Carlos era na quinta, a Xuxa também. Mas sabe o que eu digo pros caras e para os meus colegas? Ninguém pisa em cachorro morto. A gente tá incomodando”, disse o famoso.

Na sequência, Carlos Alberto expôs sua insatisfação com os atuais resultados, mas alfinetou os rivais, dizendo que já ficou muito tempo no topo do ibope.

“Talvez pela natação, eu tenha muito o espírito de querer ganhar, eu não gosto de perder. Eu fico louco quando eu perco, tô perdendo há muitos anos. Agora eu tô perdendo, mas antes da crise sanitária, eu cansei de ficar em primeiro lugar”, concluiu.