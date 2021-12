Carla Diaz exibe corpão escultural em clique de biquíni

-------- Continua depois da Publicidade--------

A atriz Carla Diaz movimentou as redes sociais, na última quinta-feira (16), ao compartilhar um clique cheio de sensualidade.

Nos Stories de seu perfil no Instagram, a ex-BBB exibiu o corpão escultural em um biquíni rosa, que evidenciou o abdômen sequinho da artista e as pernas torneadas.

Tudo indica que o registro, na verdade, trata-se de um TBT, já que Diaz legendou: ”Onde eu queria estar”.

Vale lembrar que, recentemente, Carla Diaz trocou unfollow com ninguém menos que Arthur Picoli, com quem viveu um romance no ‘Big Brother Brasil 21’.

BLOQUEADA

Sem amizade! Arthur Picoli resolveu abrir o jogo e ceder mais detalhes a respeito de sua atual relação com Carla Diaz, com quem viveu um breve romance no ‘BBB21’.

Tudo veio à tona quando a loira publicou uma suposta indireta para o ex-affair em seu perfil no Twitter. “Notas sobre hoje: vim aqui feliz, recebi um mar de Khadijas, comecei a seguir diversas páginas que sempre me deram amor…”, iniciou ela

Fui bloqueada e paramos nos assuntos mais comentados com Carla Diaz e Khadija…”, prosseguiu Carla, que atualmente está na reprise do ‘Vale a Pena Ver De Novo’, na TV Globo, com a novela ‘O Clone’.

Não demorou muito, é claro, para que os internautas associassem as declarações dela com unfollow de Arthur. Portanto, após receber diversos questionamentos, o educador físico decidiu se pronunciar e revelou que, na verdade, bloqueou Carla de suas redes sociais.

“Pelo menos agora vai parar de aparecer coisa aí, a galera me chamando de ‘escorado’, né, noticiazinha aí, entrevistinha aí”, explicou ele.

Sincero, o educador físico ainda garantiu que não guarda nenhum tipo de mágoa da ex: “E paz e amor, velho. Carrego ódio de ninguém, não. Estamos juntos aí, pra cima, valeu”.