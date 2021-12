CAOS NO TRANPORTE PÚBLICO: empresa abandona ônibus e demite funcionários

-------- Continua depois da Publicidade--------

Com o início da pandemia vários setores foram prejudicados, o transporte coletivo foi um deles, que nunca mais voltou a sua normalidade, mesmo com a rotina dos trabalhadores, que utilizam esse meio para se deslocar ao trabalho, tenha se adaptado ao “novo normal”.

De acordo com um motorista, que prefere não se identificar, a empresa Aviação Floresta abandonou o transporte coletivo na capital e vendeu os ônibus para o ferro velho. Além disso, funcionários foram demitidos e temem por não receberem seus direitos.

“Faz tempo que não recebemos nosso salário em dias e agora fomos demitidos e nem sabemos se teremos nossos direitos assegurados. Somos pais de famílias e esse foi nosso presente de natal dado pela empresa”, disse.

Diante da situação, o prefeito Tião Bocalom, em companhia do superintendente da RBTrans, Anízio Alcântara, vai decretar, durante coletiva marcada para meio dia desta segunda-feira, 20, situação de emergência no transporte coletivo, intervenção do sindicato e contratação de novas empresas.

Vale ressaltar que a empresa foi uma das beneficiadas no subsídio de R$ 2,4 milhões de reais dado as empresas de transporte coletivo.