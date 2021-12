Cão da PM Yno é cremado após ser morto por fugitivo em Igarapé

-------- Continua depois da Publicidade--------

Animal foi ferido com uma estaca de madeira que entrou pela boca dele e foi até a região da coluna.

O cão policial Yno, da raça pastor alemão, que morreu na última sexta-feira (17) após ser atingido com uma estaca de madeira durante perseguição na quinta-feira (16), foi velado e cremado nesta quarta-feira (22). Em cerimônia com honraria por parte dos militares da Ronda Ostensiva com Cães (Rocca), o animal recebeu coroa de flores e foi velado em um caixão branco.

O comandante da Rocca, Tenente Coronel Alexsandro Santo, esteve no local da cerimônia. Em vídeo enviado à imprensa, ele afirma que é com pesar que a corporação estava no local para velar e cremar o “herói e valente” Yno, que morreu “cumprindo sua missão para qual foi treinado, a de salvar vidas”.

O animal ficou ferido após ser golpeado com uma estaca de madeira durante uma perseguição, em uma mata, em Igarapé, na Região Metropolitana de Belo Horizonte na quinta-feira. Ele estava na captura de um dos suspeitos de sequestrar uma mulher, em Sarzedo, também na Grande BH.

Segundo a corporação, o cão foi ferido por um dos fugitivos com uma madeira, que penetrou pela boca até a região da coluna. O animal precisou ser socorrido às pressas, de helicóptero, para o Hospital Veterinário da Faculdade Arnaldo.

Na unidade de saúde, o cachorro passou por cirurgia, chegou a apresentar melhora no quadro, mas não resistiu às complicações provocadas pelo ferimento. A morte de Yno foi anunciada pelo perfil do Instagram do hospital.

Nessa terça-feira (21), um homem de 22 anos, suspeito de ter sequestrado a ex-companheira dele e ter matado Yno durante a fuga, foi preso por policiais militares dentro de um ônibus em Sarzedo, na região metropolitana de Belo Horizonte. Ele confessou ambos os crimes.