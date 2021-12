Cantora pop é mordida por cobra durante gravação de clipe

-------- Continua depois da Publicidade--------

Durante a gravação de um clipe, em que o cenário era rodeado por cobras, a cantora Maeta, de 21 anos de idade, foi mordida no queixo. A estadunidense foi quem postou o relato desse momento em seu Instagram.

Na legenda, ela aproveitou para fazer uma brincadeira com a situação. “O que eu tenho que passar para fazer clipes para vocês”, disse Maeta, ao mostrar a exata hora em que leva a mordida.

No vídeo, de apenas quatro segundos, mostra, ainda, a jovem recua após sentir dores no queixo. Apesar do susto, nenhuma das cobras eram venenosas e não houve qualquer dano além da dor sofrida naquele momento.