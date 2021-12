Cantor sertanejo Yago, da dupla com Santhiago, morre após batalha contra linfoma

-------- Continua depois da Publicidade--------

Mais uma baixa na constelação de estrelas da música sertaneja brasileira. O cantor Yago, da dupla com Santhiago, morreu nesta quarta-feira (29/12) após meses de luta contra um linfoma. A doença causou um pneumotórax que tirou a vida do artista.

Yago estava internado no Hospital Erasto Gaertner, em Curitiba, cidade onde mora com a família. A morte do cantor foi confirmada pela assessoria de imprensa da dupla. Pelas redes sociais, o perfil oficial dos artistas publicou uma homenagem. “A voz forte e marcante do nosso amado Yago agora está sendo aplaudida no céu”.

O velório do artista será nesta quinta-feira (30/12), a partir das 8h, na Capela 2 da Paróquia da Orleans, em Curitiba, Paraná. O sepultamento está marcado para às 14h.

Yago e Santhiago ficaram famosos na internet após a publicação de vídeos da dupla imitando outros cantores sertanejos. Uma das publicações supera 4 milhões de visualizações.