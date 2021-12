Cantor sertanejo é preso suspeito de estuprar enteada por 10 anos em Maceió

-------- Continua depois da Publicidade--------

Adolescente contou à mãe que os abusos aconteciam desde que ela tinha 4 anos. Segundo a polícia, cantor admitiu crime ao ser preso e disse que agiu sob efeito de drogas.

Cantor sertanejo Rodolfo é suspeito de estuprar enteada desde que ela tinha 4 anos

O cantor sertanejo Rodolfo foi preso preventivamente nesta sexta-feira (17) em cumprimento a um mandado judicial por estuprar a enteada por 10 anos. A vítima atualmente tem 14 anos. A prisão aconteceu na residência do cantor, no bairro do Benedito Bentes, em Maceió.

Até a última atualização dessa reportagem, o g1 não havia obtido contato da defesa de Rodolfo. A polícia informou que, ao ser preso, ele admitiu o crime e disse que agiu sob efeito de drogas.

De acordo com o chefe de operações da Delegacia de Crimes Contra a Criança e o adolescente (DCCCA) Alan Barbosa, o abuso foi denunciado pela mãe da adolescente, depois de a filha relatar a ela que os abusos aconteciam desde que a menina tinha 4 anos.

“Segundo o que a mãe dela relatou para a polícia, ela não sabia que os abusos aconteciam, só descobriu agora, porque a adolescente não aguentava mais a situação e contou para ela”, afirmou o chefe de operações.

A Polícia Civil informou ainda que a enteada disse que deixava de comer para ficar magra e “feia”, na tentativa de evitar os estupros (leia mais aqui).



O estupro acontecia na casa da família, onde Rodolfo morava com a vítima, a mãe dela e mais um filho do casal.

Rodolfo é alagoano e fazia parte de uma dupla sertaneja que por quase uma década fez shows em bares e eventos de Alagoas, mas há mais de um ano estava em carreira solo.

A mãe e a adolescente prestaram depoimento e o inquérito foi concluído com a prisão preventiva do suspeito. Ele vai ficar detido na Casa de Custódia da Central de Flagrantes I, onde deve aguardar andamento do processo.