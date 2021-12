Candidato morre após realizar teste físico da Polícia Civil

-------- Continua depois da Publicidade--------

Um candidato do concurso da Polícia Civil do Rio Grande do Norte passou mal enquanto realizava a corrida do Teste de Aptidão Física (TAF) na última quarta-feira (1/12). Em nota, a Fundação Getúlio Vargas (FGV), banca organizadora do certame, informou que o candidato foi imediatamente socorrido e, posteriormente, deslocado por UTI móvel à UPA – Cidade da Esperança.

De acordo com a FGV, os documentos do candidato atestavam a capacidade para as provas. A banca também informou que havia no local um aparato integrado por UTI móvel, socorrista, médico e enfermeira.

A FGV e a Polícia Civil do Rio Grande Norte lamentaram a morte do candidato e informaram que toda assistência está sendo prestada aos familiares.

Confira a nota divulgada pela FGV:

“É com profundo pesar que a Fundação Getulio Vargas e a Polícia Civil do Estado do Rio Grande do Norte comunicam o falecimento, hoje, de um candidato ao teste de aptidão física – TAF, etapa integrante do processo de seleção aos quadros da polícia civil do Rio Grande do Norte. O candidato foi imediatamente socorrido por equipe médica que assiste as provas, sendo posteriormente deslocado por UTI móvel à UPA – Cidade da Esperança. Seus documentos de identificação, bem como laudo médico, atestavam a capacidade para as provas.

Nem o aparato existente, integrado por UTI móvel, socorrista, médico e enfermeira, mantido pelos organizadores do processo seletivo, e o pronto atendimento puderam impedir a ocorrência dessa fatalidade. A FGV e a PCRN lamentam imensamente e informam que toda a assistência está sendo prestada aos familiares. Natal-RN, 02 de dezembro de 2021

TAF da PCRN

O Teste de Aptidão Física é uma das exigências em concursos da área de segurança pública. No concurso da Polícia Civil do Rio Grande do Norte, foram cobrados os seguintes exercícios:

– barra (flexão, para candidatos do sexo masculino; estática, para candidatas do sexo feminino)

– impulsão horizontal

– flexão abdominal

– corrida de 12 minutos

Outro caso em 2021

Um candidato ao concurso da Polícia Militar do Estado (PMPA) morreu durante a aplicação da da etapa de Teste de Aptidão Física (TAF). O candidato chegou a ser encaminhado para o Pronto Socorro Municipal Mário Pinotti ainda consciente, mas não resistiu e morreu após dar entrada na unidade de saúde. A causa da morte ainda não foi informada.

