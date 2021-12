Câncer em animais: tipos mais comuns e tratamento; Quadro ‘Meu Amigão’: a história de superação do cão ‘Gohan’

-------- Continua depois da Publicidade--------

Manaus – AM- O programa Estação Animal deste final de semana vai falar sobre câncer em animais domésticos.

Na reportagem desta nova edição, veterinário oncologista fala sobre os tipos de cânceres mais comuns em pets, as causas e como são feitos o diagnóstico e o tratamento.

Já no Quadro “Meu Amigão”, com o vereador Kennedy Marques – Protetor, fundador da ONG Anjos de Rua, da edição do Estação Animal deste final de semana, temos a emocionante história de superação do cãozinho “Gohan”. O animalzinho foi vítima de abandono. O cãozinho foi resgatado paraplégico e ganhou vida nova.

Programa Estação Animal

É exibido aos sábados, às 13 horas, e reapresentado aos domingos, no mesmo horário, por meio da página do site Imediato no Facebook. A proposta é levar ao público com animais em casa informações relevantes do universo dos bichos.

Apresentar informações, por meio de especialistas, sobre saúde dos animais domésticos e cuidados com os pets; apresentar informações sobre os direitos dos animais; espaço para abordar denúncias de maus-tratos e casos de desaparecimentos de animais.

Apresentar ações, iniciativas/projetos em prol dos animais domésticos; apresentar informações sobre produtos e novidades do mercado pet, além de uma cobertura de eventos voltados para os animais.

O programa também apresenta temas sobre animais silvestres; mostra ações, iniciativas, projetos em favor de espécies da região.

Imagens: Programa Estação Animal