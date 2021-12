Caminhoneiro é preso com mais de 155 quilos de cocaína escondidos dentro de tambores em estrada no AC

-------- Continua depois da Publicidade--------

Um caminhoneiro de 55 anos foi preso na noite dessa sexta-feira (17) na BR-364, em Rio Branco, com uma carga de 155 quilos de cocaína que eram transportados em um caminhão.

O suspeito seguia da cidade de Cruzeiro do Sul, no interior do Acre, com a carga que estava escondida dentro de tambores plásticos e cobertos com graxa. O destino seria o estado de Rondônia, segundo informou a Polícia Civil.

A apreensão da droga faz parte de investigação da Delegacia de Repressão ao Narcotráfico (Denarc) e flagrou o suspeito com o carregamento. Durante a abordagem foi feita a busca e encontrada a droga escondida.

Após o flagrante, o caminhoneiro foi levado junto com a droga para a delegacia, onde foram feitos os procedimentos de praxe.