Caminhão com carga de cachaça tomba na Av. Ephigênio Salles, em Manaus

Duas pessoas estavam no veículo e não ficaram feridas. Motorista informou que caminhão tombou por conta do desnível da pista.

Um caminhão tombou na Avenida Ephigênio Salles, Zona Centro-Sul de Manaus, na manhã desta sexta-feira (17). Ele transportava uma carga de cachaça.

Segundo o motorista Waldir Matos, a carga estava sendo levada para o bairro Dom Pedro, na Zona Centro-Oeste. Ele afirma que o caminhão virou por conta do desnível da pista.

Ele disse, ainda, que fez uma manutenção recente no veículo, e estava com pneus novos. Ele realizava o frete da carga no momento do acidente.

No caminhão, estavam o motorista e um ajudante. Eles não ficaram feridos. Parte da via ficou interditada por conta do acidente.