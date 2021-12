Camilla de Lucas substitui Vivian Amorim como apresentadora do ‘BBB: A Eliminação’ no Multishow

-------- Continua depois da Publicidade--------

Nesta terça-feira (29), foi anunciado que Camilla de Lucas irá assumir o comando do “BBB: A Eliminação”. O programa é exibido às quartas-feiras ao vivo no canal “Multishow” e consiste em uma conversa com o eliminado da semana, relembrando a participação do brother ou da sister na casa.

Camilla irá assumir o lugar de Vivian Amorim, que está grávida de seu primeiro filho e irá se afastar. A finalista do “BBB 21” apresentará a atração ao lado de Bruno de Luca, que apresenta o programa ao lado de Vivian há algumas edições.

Recentemente Camilla exibiu fios naturais

Em novembro, a ex-BBB Camilla de Lucas publicou em seu Instagram o novo visual após realizar sua transição capilar. No vídeo em questão, Camilla dubla uma cena do seriado “Todo Mundo Odeia o Chris”, em que aparece escolhendo um penteado de cabelo entre vários. No final, ela revelou seu black power e escreveu: “Camilla de Black!”

Na legenda da postagem, Camilla falou sobre a importância de assumir um black power após anos em transição capilar e uso de lace. Ela também comentou sobre as críticas que recebeu justamente por não usar seu cabelo natural, principalmente durante o BBB 21.

“Com vocês a versão de 1994 e todas as versões que eu quiser ser e achar necessário defender! Os pensamentos ruins não têm mais lugar, porque eu achei o meu lugar, e não é do lado de ninguém. É do meu! sempre! Igual no colégio Califórnia em 2009. Sozinha! Contra tudo!”.

