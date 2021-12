Camila Pitanga posa com a filha e semelhança choca a web: ”Gêmeas?”

-------- Continua depois da Publicidade--------

Camila Pitanga chocou a web neste domingo (19). Isso porque a atriz publicou uma foto ao lado de sua única filha , fruto do relacionamento com o diretor Cláudio Amaral Peixoto, Antônia, de 13 anos, em seu perfil no Instagram.

Na foto, Camila está séria, com os cabelos presos em um coque e vestindo uma regata rosa. Antônia está com o mesmo penteado que a mãe, fazendo carão e com uma regata na cor azul. “Tempo, tempo, tempo”, escreveu a atriz na publicação.

Nos comentários, diversas celebridades deixaram corações para a dupla e rasgaram elogios. “Lindas”, escreveu Preta Gil, “Nossa, como ela está enorme”, notou Jessica Ellen. “Lindas,iguais,perfeitas”, comentou Bárbara Paz. “Tão lindas”, disse Deborah Secco. Além disso, os internautas também notaram a forte semelhança entre as duas. “Iguais”, comentou uma. “Gêmeas”, disse outra. “Pitangaverso”, brincou um terceiro, fazendo referência ao universo da família Pitanga.

DE VOLTA PARA AS TELINHAS

Não é segredo para ninguém que Camila Pitanga é muito fã da novela ‘Cama de Gato’, um de seus muitos trabalhos – tanto que, no ano passado, ela chegou a pedir para a TV Globo, por meio das redes sociais, para reprisar o folhetim no ‘Vale a Pena Ver de Novo’. Agora, a atriz não pôde deixar de celebrar a novidade: desde o último dia 22, a trama está disponível na plataforma de streaming Globoplay.

Camila Pitanga resgatou um clique ao lado de Paolla Oliveira, e convidou todos os seguidores a assistir a nova aquisição da plataforma. “Eu e Paollão passando rapidinho aqui só pra saber se vocês já estão maratonando ‘Cama de Gato’ no Globoplay”, escreveu, na legenda da publicação. Na imagem, as duas atrizes estão com as costas juntas, encarando a câmera – Camila com um vestido de cetim azul bebê, em contraste com o de Paolla, azul royal.

O folhetim, apresentado no horário das seis entre 2009 e 2010, conta a história de Gustavo Brandão (Marcos Palmeira), dono de uma perfumaria com seu melhor amigo, Alcino Rodrigues (Carmo Dalla Vecchia). Acontece que o sócio vê que o amigo perdeu o prazer nas coisas simples da vida e decide enviá-lo em uma expedição para o deserto, como forma de repensar sua vida. Para isso, ele pede ajuda da esposa de Gustavo, Verônica (Paolla Oliveira) – e a mulher aproveita da situação para armar contra o marido e ficar com toda a sua fortuna.

O problema é que Rose (Camila Pitanga), empregada do casal, ouve os planos de Alcino e decide comunicar tudo ao patrão, acreditando que o sócio quer passá-lo para trás. Quando Gustavo enfim acorda no deserto sem perspectivas para voltar ao Rio de Janeiro, apenas com a informação que direciona o plano ao amigo, parte em busca de uma vingança. Enquanto isso, Rose tenta reparar o erro – mas, claro, acaba em confronto direto com a vilã de Paolla.