Câmeras mostram momento que mulher de 31 anos morre atropelada por ‘cavalo mecânico’

A ciclista Catiane Nogueira, 31 anos, não resistiu aos gravíssimos ferimentos sofridos em atropelamento ocorrido na tarde da última sexta-feira (10), na Avenida Rio Madeira com Rua da Beira, Bairro Nova Porto Velho. Socorristas tentaram salvar a vida da vítima por vários minutos.

Nesta segunda-feira (13), começou a circular nas redes sociais o vídeo da câmera de monitoramento de um posto de combustíveis que mostra o exato momento do atropelamento da vítima. Nas imagens é possível ver que o cavalo mecânico estava parado na Avenida Rio Madeira e ia manobrar à direita na Rua da Beira.

Catiane se aproxima de bicicleta e ao ver que é possível seguir pedalando, passa pelo cavalo mecânico para seguir na rotatória, porém, tendo em vista a altura do veículo e o ponto cego, não possível que o motorista avistasse a ciclista, a atropelando, passando com as rodas por cima do corpo da vítima e arrastando a bicicleta dela por vários metros.

Socorristas em uma Unidade de Suporte Avançado (USA), do Samu, composta também por um médico, prestou os primeiros socorros à vítima, que estava gravemente ferida.

Os profissionais continuaram revezando nos trabalhos, massagem cardíaca e aplicando diversos medicamentos no intuito de estabilizar a vítima. Após vários minutos de luta incessante no local, os socorristas encaminharam a vítima às pressas ao Hospital e Pronto Socorro João Paulo II.

Tendo em vista a gravidade dos ferimentos sofridos, Catiane não resistiu e faleceu. Seu corpo foi removido ao Instituto Médico Legal (IML).

Veja o vídeo após as fotos: