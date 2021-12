Cameli faz visita técnica à unidade do Deracre em Cruzeiro do Sul

-------- Continua depois da Publicidade--------

O último compromisso da agenda desta quarta-feira, 15, do governador do Acre, Gladson Cameli, foi cumprido na sede do Departamento de Estradas e Rodagens (Deracre), em Cruzeiro do Sul.

O gestor estadual averiguou melhorias que vêm sendo feitas no espaço, dialogou com servidores e reforçou o pedido de união no processo de construção de um Acre mais justo.

“Quero aqui agradecer a cada um pelo empenho. Vocês também me ajudam a governar o Estado, sendo os grandes responsáveis pelos avanços que estamos conquistando. O governo é uma engrenagem, que só funciona quando todas as partes cumprem o seu papel”, ratificou o governador.

Cameli aproveitou a ocasião e pediu aos trabalhadores sugestões para serem implementadas em sua gestão. Como retorno, recebeu gestos de carinho, respeito e admiração pelo modo compromissado que conduz o Acre. “A sua gestão vai ficar na história por tudo o que tem feito a favor de cada um de nós”, declarou o trabalhador Carlos Augusto da Silva.

Luciano Oliveira, diretor do departamento no Juruá, fez um balanço das ações realizadas pela pasta na região. “Comemoramos a abertura de mais de 800 quilômetros de ramais, seguimos realizando operações de tapa-buracos em estradas e rodovias federais e avançamos com a duplicação da AC-405, com a remoção de imóveis e a indenização de moradores que residem nas áreas por onde passa a rodovia”, informou.

A unidade também recebe benfeitorias internas, que vão da reconstrução de galpões e pátio à oferta de cursos de capacitação para colaboradores.

Fonte: Agência Acre