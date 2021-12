Calendário prevê apenas um feriado nacional prolongado em 2022. Veja!

-------- Continua depois da Publicidade--------

O calendário de 2022 prevê nove feriados nacionais e apenas um prolongado. A lista não inclui feriados estaduais e municipais.

A Paixão de Cristo será em 15 de abril de 2022, uma sexta-feira, e emendará com o fim de semana. Há feriados que cairão no fim de semana: Ano-Novo, Dia Mundial do Trabalho e Natal.

Caso o governo federal considere o Carnaval e Corpus Christi como pontos facultativos, os brasileiros terão mais duas datas de descanso adicionais.

Confira a lista de feriados programados para 2022:

1º de janeiro (sábado): Ano-Novo

Ano-Novo 15, 16 e 17 de abril (sexta a domingo): Paixão de Cristo

Paixão de Cristo 21 de abril (quinta-feira): Tiradentes

Tiradentes 1º de maio (domingo): Dia Mundial do Trabalho

Dia Mundial do Trabalho 7 de setembro (quarta-feira): Independência do Brasil

Independência do Brasil 12 de outubro (quarta-feira): Nossa Senhora Aparecida

Nossa Senhora Aparecida 2 de novembro (quarta-feira): Finados

Finados 15 de novembro (terça-feira): Proclamação da República

Proclamação da República 25 de dezembro (domingo): Natal Fonte: Metrópoles