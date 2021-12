-------- Continua depois da Publicidade--------

Animais, da raça pastor alemão, arrancaram as partes íntimas da vítima e feriu o pescoço dela.

Cachorros que mataram menino em São Joaquim de Bicas foram abatidos pela PM.

Os dois cachorros da raça pastor alemão que atacaram e mataram um menino, de 11 anos, em São Joaquim de Bicas, na região metropolitana de Belo Horizonte, na noite dessa quarta-feira (15), foram abatidos pela Polícia Militar. A informação foi divulgada pelo Corpo de Bombeiros na manhã desta quinta (16).

De acordo com informações dos bombeiros, os militares tentaram capturar os cachorros, que ainda ofereciam risco à população. Entretanto, eles estavam muito agressivos e ofereciam risco à vida dos bombeiros.

Em função disso, a PM foi acionada para auxiliar no caso e precisou abater os dois animais.

O caso

Os cachorros atacaram o menino, que morreu em função das mordidas. O animais, da raça pastor alemão, seriam de uma vizinha da vítima.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o ataque aconteceu na rua Quatro, no bairro Boa Esperança. As informações iniciais indicavam que o cão arrancou as partes íntimas da vítima e feriu o seu pescoço.

Três viaturas da corporação se deslocaram até o local, e a Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) da cidade também enviou um ambulância ao local. Entretanto, a morte do garoto foi confirmada no local.