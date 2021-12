Cachorro quase arranca peito de blindada que fazia topless na laje; veja vídeo

-------- Continua depois da Publicidade--------

Brasil – Um vídeo que viraliza nas redes sociais na manhã desta sexta-feira (31), mostra uma briga um tanto diferente entre duas mulheres no meio da rua. Tudo isso porque na véspera do Ano Novo, uma mulher resolveu pegar um bronze na laje fazendo um topless mas a vizinha não ficou muito feliz por ciúme do marido.

De acordo com informações preliminares, a mulher estava fazendo um topless na laje de sua casa se preparando para passar o Ano Novo bronzeada, mas quem não se agradou muito com esses preparativos foi a vizinha, principalmente porque o marido estava bem feliz observando a paisagem pela janela.

A esposa revoltada resolveu ir pessoalmente confrontar a vizinha na frente da casa dela para dizer uns desaforos, mas foi surpreendida pela atitude afrontosa da vizinha de ir até ela com os seios expostos revidar as ofensas.

”Eu tô na minha casa, eu fico pelada quando eu quiser, problema é teu se teu marido tá procurando coisa nova pra olhar”, disse a vizinha.

A mulher então se revolta e parte para cima da vizinha com tapas e socos. Todos os vizinhos saíram para olhar a confusão e um deles registrou o momento. O mais inusitado do vídeo são os cachorros tentando apartar a briga e depois brigando também.

As imagens da briga que teve cachorro, seio e mulher descabelada, viralizaram nas redes sociais e tem chamado atenção dos internautas: