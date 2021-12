Cachorro passeia a cavalo junto com dono por rua de Alto Horizonte; vídeo

-------- Continua depois da Publicidade--------

Imagem mostra o cão sentado logo atrás do cavaleiro. Dono dos animais conta que eles estavam a caminho da fazenda.

Cachorro anda a cavalo junto com dono, em Alto Horizonte

Um cachorro foi filmado andando a cavalo junto com o dono, em Alto Horizonte, região norte de Goiás. Um vídeo mostra o cão sentado logo atrás do cavaleiro (veja acima).

As imagens foram gravadas na tarde de terça-feira (30), pelo prefeito da cidade, Luiz Borges (PSD). O dono do cachorro, Marcos Felipe Rodrigues, conta que eles seguiam para a fazenda, caminho que costumam fazer juntos diariamente.

“O Barão [cachorro] sempre anda comigo em cima do cavalo, ele se acostumou. Ele anda em cima da moto também. Ele pula sozinho para cima do cavalo. Eu ensinei ele assim, para não precisar ficar descendo para colocá-lo lá em cima”, explica o fazendeiro.

Marcos Felipe faz questão da companhia do cachorro. “Não posso deixá-lo para trás”, conta.

Para o cavalo não se machucar, o fazendeiro explica que coloca uma proteção embaixo das patas do cão: “Tem um laço embaixo de onde as unhas do cachorro ficam. Então, a unha dele não vai direto no cavalo, ele não estranha”.



Cachorro anda a cavalo junto com dono, em Alto Horizonte — Foto: Reprodução/Arquivo Pessoal



Dono e cachorro andam a cavalo, em Alto Horizonte, Goiás — Foto: Reprodução/ Arquivo Pessoal