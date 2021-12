Cachorro foge de casa, pega ônibus sozinho e vai passear em shopping de BH

-------- Continua depois da Publicidade--------

Um cãozinho vira-lata deixou seus donos preocupados ao fugir de casa para, pasme, dar uma volta no shopping no último domingo (19), em Belo Horizonte (MG). As informações são do portal R7.

Pipoca, como é conhecido o fujão passeador, desapareceu por volta das 17h e sua dona, Cristiene Aparecida, de 34 anos, o procurou pela vizinhança e não o encontrou.

Segundo ela, o cachorro está acostumado a dar umas voltinhas pelas redondezas no dia a dia, mas que sempre volta para casa.

“A gente mora no bairro Ermelinda, e o Pipoca é danado. Ele sempre arranja um jeito de dar uma voltinha na ru.a Costuma ir a bares aqui na rua, que é bem tranquila. Ele fica brincando, ganha carinho e depois o pessoal traz ele para casa”, disse Cristiene.

A dona de Pipoca só soube de seu paradeiro na segunda-feira (20), quando viu uma postagem nas redes sociais do shopping Del Rey.

“Não sei como ele deu conta de entrar no 70 [linha de ônibus] e ir. A viagem até o shopping dura uns 15 minutos. Foi uma alegria buscar ele. Quando ele viu a gente, abanou o rabo no colo do segurança”, disse Cristiene.

Ainda de acordo com o R7, no domingo, Pipoca ficou andando pelo shopping até chegar ao SAC (Serviço de Atendimento ao Consumidor). Frequentadores do local acionaram funcionários do centro comercial que perceberam que ele estava desacompanhado e parecia estar desnorteado.

Um funcionário do shopping viu quando Pipoca desembarcou do ônibus ao chegar ao local. A administração fez fotos de Pipoca e publicou nas redes sociais.

