Cabo Daciolo desiste de candidatura e anuncia apoio a Ciro Gomes em 2022

-------- Continua depois da Publicidade--------

O ex-deputado federal Cabo Daciolo (Brasil 35-RJ) anunciou nesta quinta-feira (16/12) que desistiu da pré-candidatura à Presidência da República em 2022 e declarou apoio a Ciro Gomes (PDT). O anúncio foi feito em publicação de uma conta de apoiadores de Ciro no Twitter.

“Depois da perseguição política contra Ciro, Cabo Daciolo anuncia que não é mais candidato à presidência e declara apoio a Ciro Gomes!”, diz a publicação.

No vídeo, Daciolo fala, emocionado, que encontrou o ex-ministro e que recebeu um “pedido do espírito santo” para apoiar o pedetista: “Irmãozão, no dia da eleição de 2022 na contagem dos votos, se tiver um voto lá, pode ter certeza que esse voto foi do Cabo Daciolo”, diz o ex-bombeiro militar.

Daciolo diz que atendeu a um chamado divino: “Eu não sei por quê eu estou fazendo isso. Eu sei que o criador está mandando eu falar isso pra você”.

O político filiou-se ao partido Brasil 35 em 29 de outubro e havia lançado sua candidatura à Presidência no mesmo dia.

Ciro agradece apoio

No Twitter, Ciro Gomes agradeceu ao Cabo Daciolo pelas “palavras carinhosas e o abraço fraterno de ontem”. Os dois se encontraram na casa do pedetista, no Ceará, e Daciolo descreveu que Ciro Gomes estava “muito abalado” com a operação da PF (Polícia Federal).

Ciro e seu irmão, o senador Cid Gomes, foram alvo de uma ação de busca e apreensão da PF realizada na quarta-feira (15). A apuração investiga crimes na construção da Arena Castelão, estádio no Ceará que recebeu jogos da Copa do Mundo.

Fonte: Correio Braziliense