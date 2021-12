Bruno Gagliasso tenta fazer compra online, vendedor não acredita e responde: “E eu sou o Batman”

-------- Continua depois da Publicidade--------

O ator Bruno Gagliasso compartilhou um registro um tanto quanto engraçado em suas redes sociais nesta semana. A foto mostra uma conversa entre o artista, que tentava fazer uma compra online, e um vendedor, que não acredita estar falando com o artista.

Em tom de brincadeira, o comerciante retruca: “Sou o Batman. Não comenta com ninguém”, diz ele.

Rindo da situação, o ator escreveu na legenda da postagem: “Eu só queria comprar umas coisas pro rancho… Vocês também precisam mandar áudio pra provar que vocês são vocês?”

A publicação rendeu risadas e comentários entre os seguidores. “As dores de ser famoso?”, brincou um dos usuários. Outra comentou: “Não expõe o Batman”. Uma inclusive alertou, também rindo: “Tantos golpes sendo aplicados pelo WhatsApp, melhor ter precaução mesmo.

Entre os famosos, o ator e influenciador digital Vítor DiCastro escreveu: “Quando você me mandou uma mensagem a primeira vez eu tirei um print pra guardar, porque pensei: ‘se for fake vai ser engraçado, se não for eu morri'”.

O desfecho da conversa foi revelado na resposta a uma das seguidoras, que perguntou se o ator conseguiu provar que era ele mesmo. Gagliasso respondeu, com emojis de risada: “Não! Nem consegui comprar o que precisava.