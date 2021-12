Briga de bar termina com uma pessoa assassinada no Manôa; veja vídeos

-------- Continua depois da Publicidade--------

Rosenilton da Silva Ramos, 32, foi assassinado a tiros por volta de 21h desse domingo (19) na frente de um bar localizado na Avenida Francisco Queiroz, no Manôa, zona norte de Manaus. De acordo com informações repassadas por pessoas que testemunharam o homicídio, o homem estava acompanhado de sua esposa quando se desentendeu com um outro cliente do bar que teria dado em cima de sua mulher.

Ainda de acordo com testemunhas, Rosenilton chegou a jogar cerveja no rosto de seu desafeto. Até que a briga foi parar do lado de fora do bar. Nesse momento, o outro cliente sacou uma arma de fogo e efetuou vários disparos em direção a Rosenilton.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas ao chegar no local do crime, a vítima já estava sem vida. Ao perceber que seu marido estava morto, a esposa de Rosenilton entrou em desespero.

O caso deve ser investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS). O autor dos disparos fugiu logo em seguida e não foi identificado.

