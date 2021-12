Brasileiro é condenado a 6 anos e 8 meses de cadeia por atirar contra polícia boliviana

-------- Continua depois da Publicidade--------

O caso ocorreu no dia 6 de Agosto de 2017, a vitima trabalhava na delegacia de Puerto Alto, no município de Cobija/Pando.

O Procurador responsável pelo departamento de Pando, Marco Peñarana juntamento com o Ministério Público do país, informou a imprensa local que o cidadão brasileiro de 22 anos, Nilsandro Souza Pinheiro, foi condenado a seis anos e oito meses de prisão, por tentativa de homicídio contra policial boliviano.

Peñaranda explicou que o autor da “tentativa de homicídio” por três disparos contra a polícia, pode ser processado em processo abreviado na Segunda Vara de Penas, onde foi ordenado o cumprimento da pena no presídio de Palmasola, na cidade de Santa Cruz de la Sierra.

“Durante a audiência, o réu, na presença de seu advogado de defesa, admitiu ter cometido o crime e pediu voluntariamente para se submeter ao procedimento abreviado. O Ministério Público ofereceu a prova consistindo no atestado médico legista da vítima que mostra que ela sofreu traumatismo crânio encefálico leve, trauma na mão direita e trauma abdominal, todos produzidos por projétil de arma de fogo, que deixou 14 dias de impedimento ao uniformizado. Além disso, foi apresentado o ato de reconhecimento de pessoas em fotografias, boletim de ocorrência e outros elementos que atestem a autoria de Nilsandro Souza Pinheiro, portanto o tribunal proferiu a sentença ”, disse Peñaranda.

De acordo com os antecedentes, o incidente ocorreu em 6 de agosto de 2017, quando a vítima estava servindo na delegacia de Puerto Alto na cidade de Cobija e por volta das 18h35, o policial viu três sujeitos brasileiros, incluindo Nilsandro, que repreendeu e depois atirou nele com uma arma de fogo do tipo revólver. Depois, os três sujeitos deixaram o local e deixaram a vítima ferida.

A vítima foi transferida para o Fundo Nacional de Saúde para atendimento médico e o fato foi levado ao conhecimento do Ministério Público.

Referencias: Eju!