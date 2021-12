Brasileira é sequestrada e estuprada por coiotes na fronteira dos EUA com o México: ‘Violentada de todas as formas’

-------- Continua depois da Publicidade--------

Uma brasileira foi sequestrada, amarrada, amordaçada e violentada por coiotes quando tentava atravessar a fronteira do México com os Estados Unidos. A vítima é Jessiane Gonçalves Schneider, de 24 anos. Ela foi encontrada por um fazendeiro na região entre a cidade mexicana de Ciudad Juarez e a americana El Paso, em 5 de dezembro. Desde então, a jovem está hospitalizada.

O caso foi denunciado pela irmã da vítima, Regiane Schneider, em suas redes sociais. A família e amigos criaram uma vaquinha online para arrecadar dinheiro e custear o tratamento de Jessiane. O contato com parentes foi feito por uma enfermeira de Ciudad Juarez que conseguiu encontrar a família no Brasil pelo sobrenome da vítima.

Jessiane tentava chegar a Nova Jersey, onde seu marido está há três meses. “Mas infelizmente caiu em mãos erradas, ao tentar atravessar pelo México”, diz o texto da campanha de arrecadação de dinheiro.

Neonazismo no Brasil: relembre 12 casos que chocaram o país em 2021

Conforme a descrição, Jessiane “foi sequestrada e violentada de todas as formas a quase chegar à morte”. A vítima chegou a enviar vídeos pedindo para a família ter misericórdia, mas os parentes não tinham mais recursos para enviar aos traficantes.

Sem o dinheiro, os coiotes entregaram a vítima para o serviço de imigração, em El Paso, no Texas. “Literalmente eles achavam que a tinham matado pois estava amordaçada e com tiras em volta do pescoço, informações dada pelo próprio médico a um advogado”, diz a nota.

De acordo com a publicação dos criadores da vaquinha, o hospital tem cobrado as despesas médicas que vão ficar por conta do marido de Jessiane. Nas redes sociais, a comunidade brasileira tem se mobilizado para ajudar na arrecadação de dinheiro.

“Gostaria de pedir aqui a todos que possam contribuir com uma ajuda para essa família desesperada que está sofrendo tanto neste difícil momento, mas ainda existe o sopro de vida”, escreveu uma brasileira moradora de Framingham, em Massachusetts.

Até o momento, a campanha contou com a participação de 153 pessoas e arrecadou US$ 6.773 (equivalente a R$ 38,5 mil). A meta é levantar a quantia de US$ 8 mil (equivalente a R$ 45,5 mil).