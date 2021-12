Brasil vive apagão de dados oficiais sobre a Covid

“Se a gente não tem dado para enfrentar a pandemia, é como se fosse um piloto de avião sem plano de voo. Se a gente está voando num avião e a gente não sabe para onde a gente vai, esse avião vai cair”, enfatizou o pesquisador.

Nesses quase dois anos de pandemia, o Brasil ficou marcado por ser um país que faz pouquíssimos testes para Covid em relação ao tamanho da população. Isso torna ainda mais difícil traçar um quadro exato do avanço do vírus. Mesmo assim, nos últimos dias, laboratórios particulares do país registraram não só uma procura maior pelos testes como também um aumento no percentual de resultados positivos.