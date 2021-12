Bragantino exerce direito de compra e paga mais de R$ 12 milhões ao Bahia por Eric Ramires

-------- Continua depois da Publicidade--------

O Bahia comunicou nesta segunda-feira (20) a venda em definitivo do meia Eric Ramires por mais de R$ 12 milhões do Red Bull Bragantino, referente a 70% dos direitos econômicos do atleta. O jogador havia sido emprestado ao time paulista em novembro de 2020 por R$ 1,2 milhões e com cláusula contratual para o clube exercer o direito de compra ao final do contrato de empréstimo, o que acabou se concretizando.

Pelo Bahia, Ramires jogou 53 partidas e marcou 4 gols. Após um começo avassalador, o jogador caiu de rendimento e foi emprestado ao Basel da Suíça, com opção de compra. Convivendo com dificuldades de adaptação, o atleta acabou sofrendo uma lesão no clube europeu e não conseguiu cumprir o acordo de venda.

Já no Bragantino, Ramires atuou 61 vezes e marcou cinco gols. O atleta assinou contrato até 2026.