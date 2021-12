Bradesco processa Valesca Popozuda por não pagar empréstimo de R$ 40 mil

-------- Continua depois da Publicidade--------

A funkeira Valesca Popozuda está na mira da Justiça e tem dado trabalho aos oficiais que a buscam há semanas para cumprir o mandado de pagamento de um calote de mais de R$ 40 mil que ela deu no banco Bradesco.

Segundo informações do colunista Ancelmo Gois, do jornal O Globo, o banco alegou que Valesca simplesmente “sumiu” e até agora ninguém sabe seu real paradeiro, já que os oficiais têm procurado a famosa nos endereços residenciais que constam no sistema da Justiça.

Diante disso, ela tem compartilhado sua rotina nos últimos dias e mostrou que está hospedada no Marina Park Hotel, em Fortaleza, por conta da Farofa da GKay. A famosa surgiu ao lado de diversas celebridades no evento, como Deolane Bezerra, Wesley Safadão, Matheus Mazzafera e entre outros.

Primeiramente, Valesca foi procurada em uma propriedade localizada no bairro da Abolição, e não foi encontrada. Depois, buscaram a cantora no Recreio dos Bandeirantes. Mas o Bradesco fez uma nova solicitação à Justiça para que os oficiais façam uma nova tentativa na casa da Abolição por ter encontrado uma notícia recente em que ela teria declarado que segue vivendo no local.

A dívida inicial de Valesca com o banco é de R$ 40.021,17, decorrente de um crédito especial que ela solicitou e que nunca foi quitado. Mas este valor poderá ser muito maior, já que ele passará por uma atualização após a avaliação da Justiça, ainda de acordo com o jornalista.