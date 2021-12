BPTRAN homenageia policiais com certificado de Destaque Operacional

-------- Continua depois da Publicidade--------

O Batalhão de Policiamento de Trânsito (BPTRAN), da Polícia Militar do Acre (PMAC), homenageou nesta sexta-feira, 3, diversos policiais militares com certificado de Destaque Operacional, em razão dos relevantes serviços prestados à Segurança Pública ao longo do ano de 2021. A homenagem é realizada anualmente pela PMAC para policiais que se destacam positivamente, dentro de suas atribuições, nas suas respectivas unidades.

A solenidade aconteceu durante evento de confraternização do BPTRAN, prestigiado por oficiais e praças da Unidade, familiares e servidores civis. O coronel Luciano Fonseca, Subcomandante da PMAC, esteve presente e conferiu a honraria aos homenageados, o 1° Sargento Rainier Lopes, o 3° Sargento Josué Mendonça e a Cabo Ana Kelli.

O comandante do BPTRAN, Major Marleudo Nogueira, explicou que o objetivo da homenagem é reconhecer o serviço de qualidade que os policiais prestam à população, como uma forma de valorizar e incentivar o profissionalismo dos servidores. “Decidimos homenagear nossos guerreiros que se destacaram e ajudaram a elevar os bons índices do nosso batalhão. Tudo foi dialogado com o nosso Comando Geral, que está trabalhando fortemente em prol da segurança pública do Acre. É uma forma de honrar quem honra a sociedade acreana”, pontuou.

O 1º Sargento Rainier Lopes, um dos homenageados, agradeceu o reconhecimento e salientou que o mérito é de toda a Unidade, que realiza um trabalho difícil, nem sempre reconhecido e valorizado. “Fico muito feliz com a homenagem, ter o trabalho valorizado nos motiva a fazer ainda melhor. Agradeço também à minha equipe, que muito colaborou com meu desempenho e com este momento”, destacou.

