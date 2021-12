Boxeadora leva enxurrada de socos e fica com rosto ‘desfigurado’; veja as fotos de antes e depois da luta

-------- Continua depois da Publicidade--------

Uma foto postagem na rede social da boxeadora Amanda Serrano chamou a atenção por revelar o rosto de sua adversária, Miriam Gutiérrez, ‘desfigurado’, com vários pontos de inchaço. Apesar disso, as duas posaram sorrindo e se elogiaram pelo combate que aconteceu no mesmo evento da luta do youtuber Jake Paul e do ex-campeão do UFC Tyron Woodley.

A porto-riquenha Amanda venceu a luta por decisão unânime dos juízes após 10 rounds em que a espanhola Miriam recebeu cerca de 230 socos.

– Orgulho de lutar com uma ótima boxeadora, Amanda Serrano – escreveu Miriam, após a derrota, usando a foto que viralizou.

– Espero que vocês tenham curtido. Eu curti! Minha oponente, Miriam Gutiérrez, foi uma mãezona forte. Nada além de amor e respeito por ela – postou Amanda, a vencedora da disputa.

Fonte: Yahool!