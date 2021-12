Bope invade casa e prende homem que disparou 40 vezes dentro de residência

-------- Continua depois da Publicidade--------

Após mais de três horas de negociação, policiais militares do Batalhão de Operações Especiais (Bope) invadiram a casa do homem acusado de efetuar 40 disparos e o prenderam. O caso ocorreu na noite desta segunda-feira (13/12), no Setor Tradicional de Planaltina.

Os militares foram acionados, inicialmente, para atender uma ocorrência de um possível resgate de reféns no Setor Tradicional de Planaltina.

A operação Gerente foi desencadeada e, segundo a PMDF, O homem estava em meio a um surto quando efetuou os disparos. A PMDF chegou ao local por volta das 19h30 e isolou o local. Viaturas formaram uma barreira no começo da rua para impedir a entrada de pessoas. Os moradores que precisavam ir para a casa foram companhados por policiais até a residência.

Vizinhos contaram ao Correio que não é a primeira vez que o homem tem surtos dentro de casa. O autor dos disparos se chama Ronaldo Peres Roda. Ele estaria usando drogas momentos antes do ocorrido junto à companheira, quando teria pegado uma arma e efetuado os disparos. A mulher conseguiu sair da residência e foi encaminhada ao hospital.

Fonte: Correio Braziliense