BOPE apreende quase uma tonelada de cocaína dentro de armazém de transportadora em Rio Branco

-------- Continua depois da Publicidade--------

A cocaína estava escondida dentro de sacos de “pó de serra” em um armazém de uma transportadora, localizada na região do Segundo Distrito de Rio Branco, a capital do estado do Acre.

A Companhia de Policiamento com Cães do Batalhão de Operações Especiais – BOPE/Cpcães foi designada para averiguação de uma carga suspeita que estaria no deposito da empresa.

De acordo com informações a carga de dezenas de sacos de fibras contendo aparentemente “pó de serra” ou “pó de madeiras” chamaram a atenção e suspeita, sendo acionada a polícia, porém não era possível detectar a “olho nu” a presença de algum componente ilícito, além do pó de serra, sendo necessário o faro apurado e treinado das cadelas Safira e Alfa da Companhia de cães do BOPE.

De imediato as cadelas sinalizaram para a presença de substancia entorpecente. Realizada o narcoteste em uma amostra do material foi confirmada a presença de cocaína misturada ao pó de madeira.

Segundo informações da polícia, toda a carga pesou 825 quilos, os sacos com o ilícito criminoso foram retirados do armazém e investigações sobre origem e destino da carga estará sob a responsabilidade da polícia judiciaria.

A polícia não informou ainda se alguém foi preso, mas confirmou que as investigações estão em andamento, podendo ocorrer prisões a qualquer momento.