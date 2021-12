BOPE apreende drogas no bairro defesa civil com apoio de cães farejadores

-------- Continua depois da Publicidade--------

Durante patrulhamento no bairro Defesa Cívil, no início da tarde desta terça-feira, 14, policiais do Batalhão de Operações Especiais avistaram um indivíduo, que ao perceber a presença da VTR policial saiu correndo e se desfez de um pequeno objeto.



Ao averiguar o que o homem jogou fora antes de fugir, a polícia percebeu que se tratava de uma substância aparentando ser maconha.

Sabendo da movimentação de tráfico de drogas na região, foi acionado a CPcães para auxiliar na busca por mais entorpecente.



Com o apoio dos cães, foi encontrado quase 4kg de maconha em uma mata próximo de onde o homem correu e mais 1,935g de oxidado em uma residência, na mesma localidade.