Bombeiros Militares de Sena Madureira e Equipe de cães do CBMAC encontram garoto desaparecido na mata

Neste domingo, 19, o 6° Batalhão iniciou buscas por um jovem que havia saído de sua residência na noite do dia 17 e não retornou, no ramal da Conquista km 8, município de Manoel Urbano.

Segundo informações dos familiares o jovem sofre de transtornos mentais, vindo a sair de casa completamente despido e se embrenhado na mata. Tentaram alcançar o mesmo, mas não conseguiram.

A guarnição iniciou as buscas na manhã do dia 20 de dezembro e finalizou no dia 22, encontrando o jovem com vida por volta das 12h dentro de um igarapé a 8km de sua residência.

Os militares receberam ajuda da equipe de cães do CBMAC, com dois cães rastreadores. O jovem foi encontrado com poucas escoriações e estava desorientado sendo transportado pela guarnição até o hospital de Manoel Urbano para receber atendimento médico.

O CBMAC agradece ao empenho de todos os militares envolvidos na busca: Sgt Eduardo e seu cão Hunter (Rastreador Brasileiro), Cb Juliano e a cadela Zoe (Pastor belga), Cb J Sobrinho, Cb Henrique, Cb Tananta e Cb Arlys.

