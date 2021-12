Bombeiros localizam jovem que estava cinco dias perdido na mata em Manuel Urbano

-------- Continua depois da Publicidade--------

Uma grande missão realizada pelo Corpo de Bombeiros do Acre nesta semana, teve resultado positivo em uma ação de resgate realizada na zona rural do município de Manoel Urbano, localizado cerca de 230km da capital do Acre pela BR 364.

Por volta das 12h30 desta quarta-feira, dia 22, uma equipe que contou com apoio de cães farejadores, familiares e mateiros, conseguiram após cinco dias, localizar o jovem que estava perdido na mata, já sem forças e quase se entregando à sorte.

Emerson Costa do Santos, teria saído para caçar no dia 17 passado e não retornou. Familiares e amigos noticiaram seu sumiço e registraram o fato às autoridades. Foi quando uma equipe de resgate foi montada e iniciaram as buscas pelo meio da mata.

Segundo foi relatado, os rastros demonstravam que o jovem poderia estar vivo, pois, não conseguiam localizar ninguém, dando a entender que estava circulando na tentativa de encontrar alguém e ajuda.

Emerson foi localizado quase sem forças, já que não se alimentava e vinha passando privações no meio da selva. O jovem foi localizado próximo ao Ramal Conquista, cerca de 8 quilômetros dentro da mata fechada.

O mesmo recebeu os primeiros socorros, sendo aquecido com material apropriado, vestido com roupas secas e colocado em uma rede improvisada, para ser levado ao ponto de resgate, distante cerca de quatro quilômetros.

A guarnição iniciou as buscas na manhã do dia 20 de dezembro e finalizou no dia 22, encontrando o jovem com vida por volta das 12h dentro de um igarapé a 8km de sua residência.

Os militares receberam ajuda da equipe de cães do CBMAC, com dois cães rastreadores. O jovem foi encontrado com poucas escoriações e estava desorientado sendo transportado pela guarnição até o hospital de Manoel Urbano para receber atendimento médico.

O CBMAC agradece o empenho de todos os militares envolvidos na busca: Sgt Eduardo e seu cão Hunter (Rastreador Brasileiro), Cb Juliano e a cadela Zoe (Pastor belga), Cb J Sobrinho, Cb Henrique, Cb Tananta e Cb Arlys.

O jovem foi levado para o hospital mais próximo, onde recebeu atendimento médico e ficou em observação, podendo ser liberado a qualquer momento, para passar o natal com familiares e amigos.

Fonte: Oaltoacre