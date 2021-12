Bolsonaro no Beto Carrero: de férias em SC, presidente visita parque temático

Na quarta-feira (29), o presidente saiu para passear de moto aquática durante a manhã. Na conta oficial das redes sociais foi publicado um vídeo mostrando a entrega de mantimentos pelo governo federal ao estado da Bahia. “Continuamos na Bahia”, escreveu junto com as imagens.

O presidente chegou ao estado no início da tarde de segunda. Ele desembarcou no avião no Aeroporto Ministro Victor Konder, em Navegantes e pegou um helicóptero até São Francisco do Sul, onde foi até o Forte Marechal Luz. O espaço é administrado pela 5ª Divisão do Exército Brasileiro.