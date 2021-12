Bolsonaro ‘convoca’ panelaço da oposição para “comemorar 3 anos sem corrupção”

-------- Continua depois da Publicidade--------

O presidente Jair Bolsonaro (PL) publicou um vídeo nas redes sociais, nesta sexta-feira (31/12), em que fala deum possível “panelaço” nesta noite durante o pronunciamento que fará em rede nacional de televisão e rádio, como um ato favorável ao governo dele.

Durante conversa com apoiadores, o presidente disse: “Estou convocando toda a esquerda do Brasil para fazer um panelaço, bem grande, para comemorar três anos sem corrupção”

O vídeo foi gravado no início da semana, em Brasília, antes de Bolsonaro viajar ao litoral de Santa Catarina.

Apesar do bom humor, o presidente vem enfrentando duras críticas por tirar folga enquanto os estados da Bahia e Minas Gerais enfrentam dificuldades com os estragos provocados pelas chuvas neste fim de ano.

Na última terça-feira (28/12), por exemplo, a hashtag #BolsonaroVagabundo entrou na lista de “assunto do momento” do Twitter.

A apoiadores, Bolsonaro disse que “espera não ter que retornar antes” do previsto das férias em Santa Catarina. O presidente chegou a sobrevoar as áreas afetadas pelas chuvas em 12 de dezembro, mas não voltou ao local desde as últimas chuvas, que já deixaram 25 mortos e mais de 91 mil desabrigados ou desalojados até esta quinta-feira.

Fonte: Correio Braziliense