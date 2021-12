-------- Continua depois da Publicidade--------

Número de infectados saiu de 88.356 para 88.370 e o total de vítimas fatais continua sendo 1.850.

Boletim desta sexta (24) traz 14 novos casos de Covid confirmados e nenhuma morte pela doença.

O boletim da Secretaria Estadual de Saúde (Sesacre) desta sexta-feira (24) confirmou 14 novos casos de infecção pelo novo coronavírus e nenhuma morte pela doença. O número de infectados saiu de 88.356 para 88.370 e o total de vítimas fatais continua sendo 1.850.

Quatro pacientes estão internados nos hospitais de referência. Destes, três estão com resultado positivo para a doença.

No total, cinco exames de RT-PCR seguem à espera de análise do Laboratório Central de Saúde Pública do Acre (Lacen) ou do Centro de Infectologia Charles Mérieux. Ao todo, 86.228 pessoas já receberam alta médica desde o inicio da pandemia.

Em nova nota técnica, divulgada nesta sexta, o Comitê de Acompanhamento Especial da Covid-19 informou que a regional do Alto Acre, única que estava na bandeira verde (Nível de Cuidado), regrediu para a bandeira amarela (Nível de Atenção). Já as regionais do Baixo Acre e Purus, e Juruá/Tarauacá-Envira permaneceram na bandeira amarela. Portanto, agora todas as regionais do Acre estão na faixa amarela.

O Acre está em contaminação comunitária desde o dia 9 de abril, com uma taxa de incidência de 9.843,8 casos para cada 100 mil habitantes. A taxa de mortalidade em cada 100 mil habitantes é de 206 já a de letalidade – quantidade de mortos dentro dos números confirmados da doença – é de 2%.

Dos 20 leitos disponíveis na rede SUS em todo o Acre, dois estão ocupados. Com isso, a taxa de ocupação dos leitos segue em 10%. São 10 leitos em Rio Branco e 10 em Cruzeiro do Sul.

Números e mortes

Das 1.850 mortes, 1.078 eram homens e 772 mulheres. Do total de vítimas, 1.229 tinham acima de 60 anos.