BOLA DE FOGO: Carreta com soja é tomada pelas chamas na BR 364 e caminhoneiro se salva

Um caminhoneiro que é colaborador do FOLHA DO SUL ON LINE enviou imagens de um caminhão pegando fogo na noite de ontem, em um trecho da BR 364, entre as cidades de Ouro Preto do Oeste e Jaru, ambas na região central de Rondônia.

O site foi atrás de informações e ligou para o Corpo de Bombeiros de Ouro Preto do Oeste, que atendeu a ocorrência. A corporação revelou que o condutor da carreta carregada de soja, que pertence a uma empresa de Vilhena e seguia para Porto Velho, não sofreu ferimentos. O motorista tem 36 anos e mora em Jaru.

Segundo apurou a reportagem, uma pane elétrica teria provocado o incêndio, que consumiu o “cavalo” da carreta, mas não chegou a atingir os compartimentos de carga, que estava lotados de grãos.