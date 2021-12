Biblioteca Nacional reabre ao público com medidas sanitárias

-------- Continua depois da Publicidade--------

A Biblioteca Nacional (BN) reabriu ao público nesta segunda-feira (13), após permanecer fechada ao acesso geral por conta da pandemia de covid-19. Uma série de medidas sanitárias devem ser cumpridas pelos interessados em acessar o prédio, seja para pesquisas ou para visitação.

Inicialmente, o local vai funcionar de segunda a sexta-feira, das 12h às 16h. Será necessário agendar previamente a pesquisa e a visita orientada. Os protocolos de segurança e prevenção da covid-19 podem ser consultados na página da instituição na internet.

O agendamento para pesquisa do acervo precisa ser feito com 48 horas de antecedência, através do e-mail [email protected] A confirmação depende de vagas disponíveis nos salões de consulta e está condicionada ao estado físico das obras solicitadas, sendo que o agendamento é válido somente para itens não disponíveis na BNDigital e na Hemeroteca Digital Brasileira.

A orientação é que o pesquisador verifique se o documento de seu interesse está disponibilizado digitalmente antes de solicitar o agendamento.

Será permitido um acompanhante para pessoas com necessidades especiais, sendo que ele também deverá se identificar, seguindo as mesmas normas que o pesquisador. Caso o visitante não possa comparecer, o cancelamento do agendamento deve ser feito pelo e-mail [email protected]

O acesso às áreas de consulta só será permitido mediante apresentação de documento com foto. Para o acesso e permanência nas dependências da Biblioteca Nacional, é obrigatório o uso de máscara facial e a realização de higiene das mãos com álcool no acesso ao prédio. Não é permitido acesso aos salões com publicações, estojos, canetas, mochilas e bolsas.

É obrigatório ainda guardar pertences pessoais nos escaninhos. Para isso, é necessário portar uma moeda de R$ 1 para abrir o escaninho. O valor será devolvido após a visita. O acesso com notebooks, tablets e similares está autorizado.

Visitas guiadas

As visitas orientadas também precisam ser agendadas com 48 horas de antecedência por meio do e-mail [email protected] O esquema funciona às segundas, quartas e sextas-feiras, das 12h30 às 15h30.

Já as visitas técnicas permanecem suspensas. Não será permitida a entrada de visitantes espontâneos, sem agendamento. Outras informações podem ser acessadas na página da BN na internet.

Fonte: Agência Brasil