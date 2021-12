Beni Borja, o primeiro baterista do Kid Abelha, morre aos 60 anos

-------- Continua depois da Publicidade--------

Beni Borja, celebrado por ter sido o primeiro baterista da banda Kid Abelha, morreu aos 60 anos, na noite desta quinta-feira (23), vítima de um provável infarto.

Apesar de ser conhecido por sua ligação com a banda de Paula Toller, Carlos Beni Carvalho de Oliveira Borja — ou, simplesmente, Beni Borja — tinha uma história bem mais profunda com a música brasileira.

Produtor, compositor e músico, ele foi um daqueles nomes que atuaram nos bastidores para alavancar o pop brasileiro dos anos 1980. Além de ter sido o primeiro baterista do Kid Abelha, ele deixou sua marca com a composição Fixação, um dos maiores sucessos do grupo.

Em seguida, ele estreitou relações com a banda Biquíni Cavadão. Inicialmente, produziu a primeira demo da banda, para, depois, se tornar o empresário e produtor fixo, colaborando em composições de sucesso como Vento Ventania.

Na conta oficial do Instagram, a banda Biquíni Cavadão lamentou a morte de Beni Borja, nome importante para a história do grupo.

“Beni foi a primeira pessoa a nos incentivar a gravar profissionalmente aquela barafunda que fazíamos”, afirma o texto. “Ele dizia que Tédio seria o hit do verão. Tínhamos nossas dúvidas, mas foi peça-chave para que nossa música chegasse à Rádio Fluminense FM.”