Benefício Compensatório de Transição: Quem receberá?

O Auxilio Brasil o novo programa do Governo que substituiu o Bolsa família, começou a ser pago no mês de novembro somente para as famílias do antigo programa.Porém com migração de um programa para o outro os beneficiários do Bolsa Família relataram que o novo programa de transferência de renda estaria repassando um valor menor.

E com isso o Governo Federal prevê o pagamento de um Benefício Compensatório de Transição, que será concedida aos beneficiários do Auxílio Brasil que saíram no “prejuízo” e tiverem redução no valor total do programa após a transferência entre os programas.

Os pagamentos serão feitos da seguinte forma: todos os meses o beneficiário irá receber um valor referente a redução de novembro juntamente com a parcela mensal do benefício.

O valor da compensação será pago de acordo com o limite de um benefício por família. Para esse mês, a previsão é de que os pagamentos sejam iguais aos recebidos anteriormente no Bolsa Família.

O Governo ainda está aguardando a aprovação da PEC dos Precatórios para subir o valor do Auxílio Brasil para R$ 400 e ampliar a base de beneficiários para 17 milhões.

O documento aguarda votação no Senado antes de seguir para as mãos do presidente Jair Bolsonaro, para o mês de Dezembro o valor do beneficio passou a ser de R$ 224,41 por família