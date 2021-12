Bené do Cavaco é detido e polícia apreende mais de 200 mil reais em espécie no escritório

-------- Continua depois da Publicidade--------

O empresário Benedito Pinheiro Cunha, conhecido como Bené do Cavaco, é alvo de megaoperação da Polícia Civil para combater, entre outros crimes, a sonegação fiscal. A ação foi deflagrada na manhã desta segunda-feira, 20, pelo GECOT da Polícia Civil.

O empresário e músico é suspeito de ter sonegado nos últimos anos pelo menos R$ 20 milhões ao fisco estadual. Investigadores de várias unidades policiais de Rio Branco foram mobilizados para cumprir mandados de busca e apreensão.

O empresário do músico foi um dos alvos. No local foram recolhidos documentos, computadores e notas fiscais. Pelo menos 10 veículos, entre eles carros de luxo, já foram apreendidos.

Ainda foram apreendidos R$ 200 mil reais em espécie no escritório do empresário e músico.