Bell Marques e Léo Santana anunciam que não vão participar de possível Carnaval

Bell Marques e Léo Santana usaram as redes sociais para anunciar que, em função das indefinições quanto à realização do Carnaval, não vão participar da folia caso a festa seja autorizada. No caso de Bell, tanto os blocos Camaleão e Vumbora, quanto o novo Bloco da Quinta, não desfilarão em 2022. Com abadás quase esgotados, os três projetos do cantor, foram adiados para o Carnaval de 2023.

“Não vamos perder nossa alegria! 2023 chega logo e vamos fazer a maior apresentação da história, um desfile lindo, como sempre. Vejo vocês em 2023 com a mesma energia de sempre”, prometeu o cantor, que está confirmado na grade do Camarote Salvador.

Já Léo Santana expressou a ansiedade pelas festas de 2023. “Em 2023 estaremos juntos no nosso Bloco com muito mais animação para fazer um Carnaval daquele jeito que a gente gosta e que estamos acostumados! Vai ser lindão! Eu já estou aqui superanimado e não vejo a hora de 2023 chegar e a gente se reencontrar, disse Léo Santana, nas redes sociais.

Léo Santana desfilaria no Bloco do Nana, que estava previsto para sair no circuito Barra-Ondina, na sexta-feira e no sábado de carnaval.