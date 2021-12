Bebê visita policiais que realizaram o seu parto na BR

-------- Continua depois da Publicidade--------

Os policiais rodoviários federais receberam uma visita muito especial na manhã da última segunda-feira (27/12): pequena Isadora, de apenas cinco meses. A menina foi levada à Unidade Operacional de Ceilândia para conhecer seus “heróis”.

Em julho deste ano, a mãe de Isadora, Daniele, entrou em trabalho de parto à caminho do Hospital Regional de Ceilândia (HRC). A moradora de Águas Lindas de Goiás estava em estado avançado das contrações do parto quando sua bolsa estourou, na BR 070.

A família, apreensiva, decidiu pedir socorro na Unidade Operacional da PRF em Ceilândia. Os PRFs chamaram o SAMU, mas antes que o socorro chegasse, Isadora nasceu.

Os PRFs se equiparam com luvas e realizaram o parto da bebê que veio ao mundo com uma volta do cordão umbilical no pescoço. “Assim que retirei o cordão de seu pescoço ela chorou forte”, relembrou o policial Castro.

O reencontro foi emocionante, com muitos risos de Isadora e boas recordações de um parto emergencial que deu tudo certo.

Fonte: Correio Braziliense