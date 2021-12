Bebê nasce empelicado em RO e vídeo viraliza: ‘Foram ao meu médico pedir um parto como o meu

Miguel é o primeiro filho de Andressa Nunes Rodrigues, de 18 anos, e do Vitor Ferreira de Andrade, de 20 anos. A mãe contou ao g1, que o nascimento do bebê emocionou a todos pela forma que aconteceu.

Muitas mães foram ao meu médico pedir um parto como o meu, porque pensaram que é opcional, como se eu tivesse escolhido que nascesse assim, mas não foi. Realmente foi um presente de Deus. Toda a equipe médica vibrou muito com a gente pela oportunidade de passar por algo assim”, disse Andressa.

“Foi uma experiência maravilhosa e indescritível, porque nós não esperávamos viver um momento tão mágico assim de ter um parto empelicado. A equipe médica ficou muito emocionada e filmou porque foi um momento único. Meu esposo ficou até paralisado sem saber o que dizer. Foi muito emocionante, nós choramos muito“, contou.

A gravidez de Andressa não foi planejada, mas desde a infância, a jovem já tinha o sonho de ter um filho chamado Miguel. Quando descobriram que estavam grávidos, a mãe e o pai já tinham certeza do nome do bebê.

O parto de Miguel foi uma cesárea e aconteceu no dia 20 de novembro em um hospital particular de Vilhena (RO), cinco dias antes da data marcada pelo médico. Andressa contou que sonhou com o nascimento do filho na noite anterior ao parto e acordou com cólicas, que progrediram para contrações. Quando chegou ao médico, a jovem já estava em trabalho de parto.

“É como dizem, né? A gente ama antes de nascer, mas quando nasce, é indescritível o amor que a gente sente. Foi uma explosão de sentimentos tão grande quando escutei o primeiro chorinho. Ele trouxe luz não só para as nossas vidas, mas para muitas pessoas que assistiram o vídeo e se emocionaram conosco. Eu acredito que depois daquele dia, nem eu nem meu esposo somos os mesmos”, falou.

Em uma postagem em uma rede social, Andressa descreveu o nascimento do filho como “a experiência mais linda que já presenciou”.