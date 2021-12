Bebê morre enquanto dormia com os pais em Porto Velho

-------- Continua depois da Publicidade--------

Um bebê de 4 meses morreu na tarde deste domingo (12), enquanto dormia com os pais em uma residência na zona sul da capital.

Informações preliminares colhidas pela equipe do Portal de Rondônia, são de que o criança estava dormindo com os pais e quando a mãe acordou, viu que a filha estava sem respirar. Os pais chamaram uma equipe do samu, e foi constatado o óbito do bebê, sem indícios de violência ou maus tratos.

O corpo foi removido pelo rabecão do IML e exames serão realizados para confirmar o que provocou a morte dessa bebê de apenas quatro meses. A polícia militar foi acionada e fez a confecção do boletim de ocorrência.