Bebê indígena recém-nascido é resgatado com infecção generalizada em aldeia isolada no AC

Um bebê indígena foi resgatado de helicóptero nesse sábado (4) na aldeia Xinane, considerada isolada no Alto Envira, na fronteira do estado do Acre com o Peru. A operação foi realizada pelo Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer) e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Uma médica e uma enfermeira do Samu foram levadas para prestar atendimento de urgência à criança, nascida somente há três dias. O bebê estava com dificuldades para se alimentar e, por isso, sofria com a baixa dos sinais vitais.

Conforme o coordenador do Samu, Pedro Pascoal, o recém-nascido estava com uma infecção generalizada e, se não tivesse recebido o devido atendimento, não teria resistido.

Foram quase duas horas e meia de voo para a equipe chegar até o local onde o bebê mora com a família.

Ele recebeu os primeiros atendimentos ainda na aldeia e depois foi transferido para o Hospital da Criança na capital acreana, Rio Branco, para seguir com o tratamento. Ainda segundo o coordenador do Samu, a criança não corre mais risco de morte.