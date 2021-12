Bebê está internado em estado grave após se enforcar em creche particular de Canoas

-------- Continua depois da Publicidade--------

Um bebê de 1 ano e 3 meses se enforcou na alça de uma mochila, em Canoas, nesta terça-feira (21). Ele estava na creche particular que frequentava, no bairro Olaria.

De acordo com a Polícia Civil, a criança perdeu os sentidos e foi hospitalizada em estado gravíssimo. Segundo os policiais, o quadro de saúde é considerado irreversível pelos médicos.

Conforme o delegado Pablo Queiroz Rocha, titular da Delegacia de Proteção a Criança e ao Adolescente (DPCA), o caso está sendo investigado como lesão corporal culposa, quando não há intenção. O Instituto Geral de Perícias (IGP) fez uma perícia na instituição de ensino.

A reportagem de Agência GBC conversou com a creche. A escola informou que o a mochila estava pendurada em um gancho na parede quando o menino acabou se enganchando no acessório. Além disso, ele ainda chegou a rodar com a alça em volta do pescoço.

Além disso, a direção ressaltou que registrou boletim de ocorrência para que o caso seja investigado e que entregará, nas próximas horas, as câmeras de segurança que registraram o acidente para a equipe de investigadores da DPCA.